Brescia, lite nel condominio finisce a coltellate alla gola: un arresto per tentato omicidio

Brescia – Tentato omicidio nel bresciano. La polizia di Stato ha identificato l’autore nel giro di pochissimo. Nella nottata appena trascorsa la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane indagato per il reato di tentato omicidio commesso ai danni di un connazionale naturalizzato italiano. A seguito di un diverbio scaturito all’interno del condominio in cui abitano i due uomini, l’aggressore avrebbe colpito la vittima con un’arma da taglio, provocandogli gravi ferite alla gola ed al torace. L’immediato intervento dei poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Carmine ha consentito di individuare l’autore in prossimità del luogo degli accadimenti e di rinvenire un coltello a serramanico ancora sporco di sangue, arma probabilmente utilizzata per la commissione del reato.

La vittima dell’aggressione è stata immediatamente trasportata in ospedale, ove l’intervento dei sanitari ha permesso di escludere il pericolo di vita. Sono in corso approfondimenti. L’arresto eseguito è stato operato sulla scorta degli elementi di indagine allo stato acquisiti e dovrà essere sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, evidenziando che sussiste la presunzione di innocenza sino alla definitività del giudizio.