Tenta di rubare l’energia elettrica, resta folgorato

Cerca di rubare corrente allacciandosi al contatore generale e rimane folgorato. È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Vittima un quarantenne straniero nei pressi delle Case del Sole a Brescia. L’uomo, a quanto pare un inquilino abusivo, domenica sera avrebbe tentato di agganciarsi al contatore ma mentre maneggiava fili e levette è stato colpito da una scarica elettrica che gli ha provocato ustioni su gran parte del corpo. A dare l’allarme sono stati altri inquilini, spaventati dopo aver sentito un’esplosione e ave visto del fumo. La manomissione ha fatto saltare la corrente in tre palazzine e messo a rischio un inquilino attaccato per ragioni di salute a dei macchinari che hanno smesso di funzionare. Per lui si è resa necessaria l’uscita di un’altra ambulanza.B.Ras.