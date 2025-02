Teme di finire in un ricovero

Hanno paura di essere allontanate dalla propria abitazione per esser inserite in struttura residenziale. Questo uno dei motivi per cui le persone adulte e anziane non chiedono aiuto. In effetti, l’inserimento in struttura protetta spesso costituisce la prima, talvolta l’unica, proposta che viene rivolta alle persone che subiscono violenza. Inoltre, la presenza di decadimento cognitivo o disabilità intellettiva rende anche meno credibili i racconti delle persone che riferiscono di subire violenza e questo costituisce un ostacolo all’avvio e alla prosecuzione dei percorsi di aiuto. s’innesca così un intreccio di fragilità. Tra le storie emerse, quella di un anziano coniuge che aggrediva la moglie affetta demenza, perché non riconosceva la presenza della malattia e quindi riteneva intenzionali i comportamenti patologici della donna. F.P.