Teatro antico. Un ciclo di conferenze

Conversazioni sul teatro antico, aspettando la rifunzionalizzazione del teatro romano di Brescia. In vista di vedere gli esiti del progetto affidato allo studio David Chipperfield Architects, premio Pritzker 2023, Fondazione Brescia Musei propone un ciclo di conversazioni su letteratura, archeologica e architettura, “Intorno al teatro romano“, grazie al contributo di Regione Lombardia a valere sul bando Avviso Unico 2024 dedicato ai siti UNESCO, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica –delegazione di Brescia, l’Associazione Certamen Brixense e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Brescia. Otto gli appuntamenti in programma, a partire da domani fino al prossimo 25 gennaio, divisi in due moduli. La prima parte del ciclo, che si terrà presso il Museo di Santa Giulia, sarà è curata dal professor Gian Enrico Manzoni (Università Cattolica di Brescia), e sarà dedicata in particolare alla letteratura, al pubblico, agli attori e alla fortuna del teatro romano. La seconda parte, curata dal professor Pierre-Alain Croset (Politecnico di Milano), si terrà presso l’Ordine degli Architetti, e sarà dedicata in particolare alla riflessione sull’equilibrio tra conservazione e riutilizzo perché questi edifici possano tornare ad avere un importante ruolo per la comunità civica e la società contemporanea. I casi presentati e le riflessioni che emergeranno dalle conversazioni a calendario forniranno importanti conoscenze su questa speciale tipologia architettonica, presente anche a Brescia all’interno del sito UNESCO; il teatro di Brixia è infatti collocato tra il Parco archeologico e il complesso monumentale di Santa Giulia, e nei prossimi mesi sarà oggetto di un progetto di indagine archeologica, studio, recupero e valorizzazione. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Federica Pacella