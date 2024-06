Tagliapietra a Filosofi lungo l’Oglio

Si è alzato il sipario sulla XIX edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio. Il prossimo appuntamento è giovedi 13 giugno alle 21 Collebeato nel Cortile di Palazzo Martinengo, in via Martinengo 57 (in caso di maltempo: Chiesa della Conversione di S.Paolo, via Borghini 1), per la Lectio di Andrea Tagliapietra - Il desiderio allo specchio. Desiderare di desiderarel. Festival Filosofi lungo l’Oglio è una manifestazione promossa dalla Fondazione Filosofi lungo l’Oglio che si svolge dal 2006 in numerosi Comuni. Mercoledì 3 Luglio a Gardone Val Trompia - Isabella Guanzini, giovedì 18 luglio a Tavernole sul Mella - Giuseppina De Simone.