Cade mentre pota un albero: morto Stefano Martinelli, 65enne di Concesio

Una domenica tragica in Valcamonica, con due morti in circostanze diverse ma per cause che in entrambi in casi potrebbero essere accidentali. A Cimbergo ha perso la vita l’escursionista Walter Bassi durante un’arrampicata verso il rifugio Macherio.

Il 60enne di Esine era un grande appassionato di corse e atletica proprio come Stefano Martinelli, il 65enne di Concesio, morto questa mattina a Lozio, mentre stava potando un albero per montare della casette per gli uccellini. All’improvviso è caduto davanti agli occhi della moglie che ha chiamato i soccorsi. Il personale medico ha provato a rianimare il 65enne ma non c’è stato nulla da fare. Stefano Martinelli era stato direttore tecnico della Atletica Brescia 1950, sotto la sua gestione erano arrivati cinque titoli nazionali di assoluti femminili su pista. Questo il messaggio su Facebook della Fidal Lombardia per ricordare Walter Bassi e Stefano Martinelli: “Due notizie devastanti per l’atletica lombarda e bresciana. Ai familiari e alle due società va il più forte e affettuoso abbraccio di tutta la nostra atletica”.