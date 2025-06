Sport, quanto mi costi. Gli impianti bresciani aumentano le tariffe

Aumentano le tariffe per l’uso degli impianti sportivi pubblici ma, dall’altra parte, la Loggia investe 4 milioni di euro per la gestione degli impianti. Questa la doppia strada scelta dal nuovo piano del Comune di Brescia, condiviso con le associazioni sportive, per evitare di applicare la “tariffa di sostenibilità“, ovvero quella che consentirebbe la copertura dei costi di gestione secondo principi di economicità e socialità e che avrebbe comportato ben altri aumenti. I 4 milioni coperti dal comune permettono di aumentare le tariffe in media del 18%, dopo 7 anni di blocco, come hanno spiegato la sindaca Laura Castelletti e l’assessore allo sport Alessandro Cantoni. La rimodulazione non è stata proposta in modo lineare per tutte le tipologie di impianto. Ad esempio, non cambia nulla per il rugby, mentre per gli impianti per l’atletica leggera, l’ingresso trimestrale per un utente adulto iscritto a una società cittadina passa da 25 a 29 euro; sui campi da calcio l’incremento è dai 3 ai 5 euro; in piscina, il costo orario per il nuovo libero passa da 4,80 a 6 euro da 6,60 a 8 euro per il lido estivo. La nuova tariffazione aumenterà gli standard di efficienza dei servizi; è stata inoltre mantenuta la gratuità per persone con disabilità (ovunque) e bambini da 0 a 3 anni negli impianti natatori. Oltre a questo, dal 2024 (e fino al 2028) il Comune di Brescia ha deciso di investire ogni anno 1,2 milioni di euro per interventi di sistemazione (prima venivano messe a bilancio risorse per 400/450.000 euro l’anno per questo genere di attività). Nel 2025, in particolare, si interverrà sulla piscina di via Piave e sulla riqualificazione del campo da rugby “Invernici“, con un investimento di 1,5 milioni di euro. Critiche le opposizioni: il partito Liberale italiano solleva dubbi sull’immissione di 4 milioni di euro nelle casse della San Filippo, mentre secondo Paolo Fontana (Forza Italia) "quello che la Giunta Castelletti presenta come una scelta politica in favore dello sport è, nei fatti, l’ennesima toppa a un sistema che continua ad assorbire risorse pubbliche senza una visione concreta di rilancio". Federica Pacella