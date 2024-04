Brescia, la lite finisce a colpi di pistola: prima gli spara poi scappa e si ferisce con la stessa arma

Sparatoria nel pomeriggio di ieri in via Codignole, nel quartiere Lamarmora di Brescia. Un uomo di origini indiane di 55 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco sparato da un uomo italiano che avrebbe circa 80 anni, bresciano.

Tutto è accaduto durante una ferocissima lite tra i due. Una volta colpito l’indiano l’Italiano è fuggito ed è andato a casa sua, dove si è sparato con la stessa pistola usata per ferire al torace lo straniero. La vicenda è ancora tutta da ricostruire. I primi a intervenire in via Codignole sono stati i parenti dell’indiano, che una volta appurata la gravità della situazione lo hanno portato alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove medici e infermieri si sono presi cura di lui, facendo di tutto per salvarlo. E le condizioni sono ritenute critiche.

È meno grave l’Italiano, anche lui ricoverato. Sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia di Stato, un'ambulanza e un'auto medica. Gli investigatori stanno cercando di capire come mai l’indiano sia stato ferito dall’Italiano e che cosa facessero nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell'abitazione della vittima. All’interno non c’ara nessuno. Gli esperti della polizia scientifica hanno lavorato a lungo per ricostruire la dinamica dei fatti e rilevare eventuali tracce e impronte.