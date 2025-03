Spaccio di droga tra le tombe. Arrestato il custode del cimitero

Lavorava come custode al cimitero e nel frattempo faceva lo spacciatore, l’uomo arrestato dalla polizia nei giorni scorsi. I suoi clienti lo raggiungevano tra tombe e fiori, che fungevano da luogo sicuro. I movimenti non sono sfuggiti agli investigatori, che da tempo tenevano monitorata l’area. Il trentenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza mentre effettuava scambi di droga con gli acquirenti. I poliziotti sono intervenuti bloccando il pusher che, nel tentativo di disfarsi della droga, ha lasciato cadere per terra un guanto in lattice contenente vari involucri termosaldati di cocaina ed è stato trovato in possesso di denaro contante, probabile provento dell’attività illecita. Le verifiche si sono estese ai luoghi frequentati dal trentenne: nella sua abitazione sono stati rinvenuti sette involucri di cocaina nascosti in cantina e nei magazzini del cimitero gli agenti hanno trovato altri guanti occultati sotto uno scaffale contenente 26 dosi di cocaina. L’operazione condotta dal personale del commissariato ha permesso di sequestrare 38 dosi di cocaina e di arrestare in flagranza il pusher.

Milla Prandelli