Spaccate con il tombino in ghisa. Nel mirino finisce una pizzeria

Il ladro esperto in spaccate con il tombino ha colpito ancora. La notte tra venerdì e sabato a finire nel mirino è stata la pizzeria Bella Napoli di via Montello. Qualcuno ha scassinato la porta a vetri dell’ingresso, ha messo le mani sul registratore di cassa, prelevato integralmente, e si è dato alla fuga. Non si è procacciato un gran bottino, considerando che c’erano non più di 150 euro. Il colpo è stato messo a segno intorno alle due. L’allarme ai proprietari del locale è arrivato tramite la vigilanza, che durante la ronda notturna ha notato l’effrazione. Una volta sul posto i titolari della pizzeria hanno avuto la conferma: vetrata dell’ingresso in mille pezzi, con un gran buco centrale provocato dal lancio di un pesante tombino in ghisa estratto da una caditoia dell’acqua piovana in strada. Il malvivente non ha avuto una grande soddisfazione. Sperando gli andasse meglio, si è avventato sulla cassa, l’ha sradicata e l’ha portata con sé. Non ci ha guadagnato molto: solo appunto qualche decina di euro, rimasti nel registratore dalla serata precedente insieme a qualche documento. Ai proprietari costerà più la riparazione della vetrata del locale.

Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Brescia. L’ipotesi più accreditata è che a entrare in azione sia stato un ladro solitario, specialista di spaccate simili, che si ritiene abbia già agito con le medesime modalità in altri esercizi commerciali di Brescia nei giorni scorsi. La notte del 21 febbraio nel mirino era finito il ristorante Potàtoes in via Creta, a Brescia Due. Il 25, invece, è stato assaltato il negozio di abbigliamento Civico 7 in viale Piave.

B.Ras.