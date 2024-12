Spaccata in piena notte: ladri ripuliscono negozio. Franciacorta nel mirino

Nel Bresciano non si fermano i reati contro il patrimonio. A Travagliato nella notte tra martedì e mercoledì una banda di malviventi ha compiuto una spaccata ai danni del negozio "Il Bello di Te di Paola Delbarba" e arraffato tutto quanto ha potuto. I danni sono da quantificare. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Chiari e del Comando provinciale di Brescia, che ora indagheranno per capire chi sia entrato in azione e per riuscire così a risalire ai malviventi. Il negozio, nonostante il danno, ha riaperto già ieri in giornata. Non si tratta del primo furto messo a segno nelle ultime ore in Franciacorta. Furto anche al bar "Ah Però.." di Rovato nella tarda serata di lunedì 2 dicembre, dove i ladri si sono impossessati del denaro contenuto in diverse macchinette da gioco.Mi.Pr.