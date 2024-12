Skunk Anansie e Diodato nella stazione dei live

Il cartellone è ancora parziale, ma il 2025 si preannuncia un anno di musica e concerti per Brescia. Sono aperte da ieri le vendite per la tappa bresciana del tour italiano degli Skunk Anansie, che approderanno il 13 luglio all’Arena di Campo Marte per il Brescia Summer Music 2025 del Cipiesse. La rock band guidata da Skin ha già fatto registrare il sold out per il live di marzo all’Alcatraz di Milano, che segnerà il ritorno in Italia del gruppo (Benevento, Senigallia, Roma, Bologna, Marostica, Forte dei Marmi e Brescia, le tappe del tour). Sempre grazie al Brescia Summer Music, il 5 settembre arriverà invece il cantautorato di Diodato, nella cornice cittadina più raccolta di piazza della Loggia. Per entrambi i concerti, le prevendite sono aperte online su TicketOne, Vivaticket. I biglietti per gli Skunk Anansie costano 46 euro per il posto unico in piedi; quelli per il live di Diodato variano invece da 30 a 50 euro. Altro palco, altra grande artista. Dopo aver incantato il pubblico con una tournée estiva nelle località all’aperto più belle e una invernale nei teatri più suggestivi, Fiorella Mannoia arriva al Teatro Clerici di Brescia, il 7 aprile, con Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come “Disobbedire“, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre, che celebra i 70 anni dell’artista.

Federica Pacella