"Sfruttate la scuola per diventare padroni della vostra conoscenza"

"Nella vita ci sono poche occasioni dedicate solo a imparare senza la pressione di dover dimostrare di saper fare. Quello della scuola è un tempo importante, io l’ho usato al massimo, ho spremuto tutto quello che potevo per imparare ed essere padrona della mia conoscenza in un’altra lingua".

Un messaggio potente quello lanciato da Marta Salogni, sound engineer, producer e mixer di fama mondiale, originaria di Brescia e oggi attiva a Londra con il suo “Studio Zona“, agli studenti dell’Accademia di Belle Arti Laba. Per l’inaugurazione dell’anno accademico, nel venticinquesimo anno di attività, l’Accademia ha chiesto a Salogni di portare la propria testimonianza in quanto artista internazionale – nominata ai Grammy Awards, ha collaborato con artisti del calibro di Björk, Depeche Mode, Frank Ocean, David Byrne, Bon Iver, The xx, FKA Twigs, Goldfrapp, Subsonica – che ha ben salde le radici nella propria terra.

"Quindici anni fa sono andata via perché qui non c’erano studi di registrazione, per cui ho scelto di partire per Londra. Non ho mai dimenticato però le mie radici, la natura dove sono cresciuta, e sogno di poter aprire uno studio di registrazione qui. Magari sul lago d’Iseo, da dove vengo". L’avvio dell’anno accademico con Salogni si inserisce e apre la strada a una serie di altre importanti iniziative che prenderanno forma nei prossimi mesi per celebrare il venticinquesimo anniversario di Laba, di cui è stato realizzato un logo attraverso un contest aperto agli studenti. La vincitrice è Elisa Carretta, studentessa premiata ieri dopo il talk di Salogni con il direttore Angelo Cioffi.

L’Accademia conta oggi 1.500 studenti, con un trend in costante ascesa, molti anche da altre province: otto i corsi triennali, sei i biennali specialistici, tre i campus a Brescia.

F.P.