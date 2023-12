Sequestro da 4 milioni . La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Dda

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Dda di Milano, relativo alla richiesta di sequestro preventivo di 4 milioni di euro di proprietà di Antonio Carlino, 49 anni di Gioia Tauro, condannato per associazione a delinquere ad aprile 16 anni di reclusione dal Tribunale di Como nell’inchiesta "Cavalli di Razza", in cui era accusato di tre ipotesi di bancarotta fraudolenta e di trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione mafiosa. Il sequestro, chiesto per i reati oggetto di condanna "fino alla concorrenza del valore della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella sua disponibilità", era già stato rigettato dal Tribunale di Como.