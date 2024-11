Darfo Boario, senzatetto trovato morto all’ex albergo Bassini: indagano i carabinieri

È morto nello stabile abbandonato che aveva scelto come rifugio. Si parla di un cinquantenne senzatetto, trovato privo di vita ieri mattina all’interno dell’ex albergo Bassini nel centro di Darfo Boario, che è dismesso da circa sei anni. Stando alle prime informazioni il clochard, originario dell’Albania, aveva problemi di dipendenza dall’alcol e viveva all’addiaccio, in luoghi di fortuna. Sul posto, oltre ai sanitari che hanno constatato il decesso, anche i carabinieri della compagnia di Breno. Sul caso sono in corso accertamenti, ma la prima ipotesi degli investigatori è che si sia trattato di una morte per cause naturali, con ogni probabilità un malore. La salma è già stata trasportata all’obitorio dell’ospedale.