Sebino, serve un collegamento diretto con Orio

Al Sebino, bresciano e bergamasco, serve un sistema di trasporti pubblici migliore e più incisivo. Tra le esigenze vi è quella di un collegamento diretto con l’aeroporto di Orio Al Serio, che in auto dista da Iseo appena una quarantina di chilometri e circa un’ora di viaggio, mentre con i treni è assai più distante, dato che i turisti che si muovono autonomamente devono prendere lna navetta, andare a Bergamo, prendere il treno per Brescia e poi quello per il lago d’Iseo. Non solo: è necessaria la destagionalizzazione dell’offerta. Nel contempo il Sebino sta diventando una meta sempre più europea, anche grazie alle attività all’aria aperta e alla sostenibilità delle proposte. Si sono conclusi ieri sera all’Istituto Antonietti di Iseo Stati Generali del Turismo sul Lago d’Iseo a cui, tra gli altri hanno presenziato Eugenio Massetti, presidente di Visit Brescia e Giorgio Beltrami, presidente di Visit Bergamo. "Si è trattato – spiega il presidente di Visit Lake Iseo Riccardo Venchiarutti – di un importante momento di confronto tra operatori del settore, istituzioni e stakeholder locali, nato con l’obiettivo di definire una strategia di sviluppo sostenibile e inclusiva per la destinazione".

L’incontro, promosso da Visit Lake Iseo, ha visto una grande partecipazione e un dibattito vivace e costruttivo. Il presidente Venchiarutti ha aperto i lavori, sottolineando "l’importanza di un turismo capace di coniugare accoglienza, tutela del territorio e crescita economica, puntando su un modello di sviluppo che metta al centro la comunità e l’ambiente. Tra quanto emerso nel corso del nostro lavoro, è che servono collegamenti forniti dal servizio pubblico che rendano semplice viaggiare da e per Orio al Serio".

Servono anche accoglienza di qualità e una promozione efficace e coordinata. "Abbiamo effettuato un road show importante – spiega Antonio Cadei, responsabile marketing di Visit Lake Iseo–, ora torneremo a lavorare. I dati degli scorsi anni sono comunque molto confortanti. Il portale web nel 2024 ha avuto 2milioni,6 visualizzazioni, i social network 21milioni, 7. Nel 2023 le presenze sul Sebino sono state 959.641. Dopo la presenza di Christo sul Sebino nove anni fa i numeri, anche grazie alla tipologia dell’offerta sono importanti, anche grazie al fatto che offiramo esperienze a contatto con la natura, nel settore outdoor".