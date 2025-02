Scrittori e studiosi. Un riconoscimento dedicato a Vanni Oldrati

Un premio per scrittori e studiosi di storia, letteratura, arte e archeologia dedicato all’imprenditore bergamasco Vanni Oldrati e organizzato dall’Associazione In Vino Veritas con il patrocinio dell’associazione Terra della Franciacorta e la segreteria scientifica di Fondazione Cogeme. A presiedere la sezione Storia sarà il professore Ganriele Archetti con Claudio Azzara e Luigi Mariani, per la letteratura Elisabetta Selmi con Stefano Verdino e Simona Gavinelli, mentre arte e Archeologia da Simona Moretti con Paolo de Vingo e Francesca Stoppa. La premiazione si svolgerà il 7 settembre.