Tensione a Brescia prima della partita col Bari. Al Rigamonti scritte contro il presidente Cellino

Brescia – Scritte dentro e fuori lo stadio Rigamonti a Brescia, alla vigilia della partita contro il Bari. C’è tensione in città, a poche ore dalla gara di campionato di serie B in programma alle 15. All'interno e all'esterno dell’impianto sono infatti comparse scritte contro il presidente del club Massimo Cellino, contro i giocatori e contro le forze dell'ordine.

Gli autori sono entrati all'interno dello stadio nella notte e hanno imbrattato anche le vetrate di alcuni box destinati ai tifosi vip. Gli spogliatoi sono rimasti chiusi e non ci sono segni di effrazione. Sulla vicenda indaga la Digos della Questura che sta analizzando ore di video registrate dalle telecamere interne ed esterne allo stadio Rigamonti.

Come per ogni partita casalinga del Brescia, agenti in divisa stanno poi bonificando l'impianto per escludere la presenza di bombe carta e petardi.