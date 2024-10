Brescia, 1 ottobre 2024 - Momenti di forte apprensione per la scomparsa di un bambino di dodici anni sparito nel pomeriggio di oggi, Primo ottobre, dopo essere uscito da scuola di Brescia. I genitori sono in allarme hanno chiesto aiuto alla polizia di Stato, che ha subito attivato le ricerche. In tarda serata la lieta notizia: il 12enne è tornato a casa e sta bene.