Scienziati più influenti a livello mondiale . Bontempi sempre al top

Top scientist nell’environmental sciences: Elza Bontempi si conferma, per il quarto anno consecutivo, nella lista degli scienziati più influenti a livello globale. Professoressa di UniBs, esperta di riciclo ed ecomateriali, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui l’Energy Globe Award nazionale, quest’anno Bontempi è stata inserita come top scientist nella World Top 2% Scientists, realizzata dal gruppo di lavoro coordinato dal professor John Ioannidis della Stanford University, in collaborazione con Elsevier e Scopus. La classifica individua il 2% dei migliori ricercatori al mondo in vari campi scientifici. Bontempi è stata inserita, per altro, nell’environmental science, ambito nel quale ha vinto il finanziamento da quasi 1 milione di euro dei progetti Fisa, per il progetto Caramel (New CArbothermic approaches to Recovery criticAl MEtals from spent Lithium-ions batteries), messo a punto dall’Instm (Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali) dell’Università degli studi di Brescia. La tecnologia a microonde permette di recuperare oltre il 90% del litio presente nei catodi delle batterie: una svolta, se si considera che il litio è fondamentale per le batterie, base della svolta elettrica.

F.P.