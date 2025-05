Biùtiful fra le voci di una casa popolare per riscoprire il senso di vicinato

Una performance itinerante tra le voci e i silenzi di una casa popolare. È Biùtiful, un’esperienza intima e collettiva, per riscoprire il senso di vicinato e di comunità (appartenenza) che si tiene oggi a Desenzano del Garda alle 17 e alle 18. Una guida accompagna il pubblico alla scoperta di uno stabile e del suo quartiere, ma è la casa stessa a raccontarsi, tra memorie, suoni e piccoli gesti quotidiani. Il pubblico vivrà quella che di primo acchito potrebbe sembrare una visita guidata di gruppo.

Non a un museo, ma a una zona di Desenzano e in particolare allo stabile all’angolo tra Via Mezzocolle e Via Goito. L’evento è parte del progetto V.V. Via Goito - Volti e Voci di uno spazio in trasformazione, in collaborazione con il Comune di Desenzano del Garda e sostenuto da Fondazione Cariplo. L’appuntamento è in via Mezzocolle.