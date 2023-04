Rovato, Adenajd Hoxha morto a 19 anni nello schianto frontale con il camion

Rovato (Brescia) – Ha perso il controllo della sua auto, invadendo la corsia opposta e finendo contro un mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta e schiantandosi infine contro un muro. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo ad Adenajd Hoxha, 19 anni residente a Rovato (Brescia) con la famiglia.

Hoxha frequentava il quinto anno dell'Istituto professionale Lorenzo Gigli di Rovato. Proprio la scuola ha voluto dedicare un pensiero al ragazzo scomparso sulla propria pagina Facebook esponendo la coccarda nera in segno di lutto.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 aprile, lungo la provinciale tra Rovato e Coccaglio, all’imbocco del sottopasso del viadotto ferroviario.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il ragazzo, al volante di una Ford Focus station wagon, proveniente da Coccaglio, per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta mentre arrivava l’autoarticolato (un tir adibito al trasporto di altri mezzi pesanti).

Nonostante il conducente del camion, 47enne bresciano, abbia cercato di evitare l’auto, l’impatto è stato tremendo, tanto che Hoxha si è poi schiantato contro il muro che costeggia la strada. L’auto si è completamente accartocciata nello schianto, intrappolando tra le lamiere il giovane. Il conducente del camion è invece rimasto ferito in maniera non è grave: è stato trasportato all’ospedale di Chiari per accertamenti.