Roncadelle, schianto tra auto e moto: grave 55enne

Roncadelle (Brescia), 15 settembre 2023 - Ennesimo grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, in territorio di Roncadelle.

Un'auto e una moto per ragioni in corso di accertamento sono entrate in rotta di collisione. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, un cinquantacinquenne del posto, condotto in codice rosso all'ospedale Civile in città. Lo schianto si è verificato poco dopo e 17 nella centrale via Marconi. In base alle prime, sommarie informazioni, sembra che a urtare la moto sia stata la macchina, che l'avrebbe tamponata. Per l'urto il centauro è stato sbalzato di sella di parecchi metri. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di iseo e di Chiari, oltre a un'automedica e due ambulanze.