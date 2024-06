Romba la Mille Miglia . Fra passato e futuro

Con la punzonatura è entrata ufficialmente nel vivo la settimana della Mille Miglia. Ieri, in piazza Vittoria, è iniziato il rito delle verifiche delle 420 vetture che oggi partiranno da viale Rebuffone, alle 12,30, per seguire il percorso che le porterà verso Roma e ritorno, toccando quest’anno new entry, quali Torino e Genova. Una cavalcata di 2200 km che le vetture costruite fra il 1927 e il 1957 percorreranno in cinque giorni, in senso antiorario, rievocando il mito delle prime edizioni della 1000 Miglia di velocità. Quest’anno è ancora più stretta la connessione tra la Freccia rossa e Brescia. Da domenica ad oggi (ma sarà così anche sabato) le auto sono tornate a parcheggiare nelle piazze e lungo le vie del centro, dove ristoranti, bar e negozi sono rimasti aperti fino a tarda sera. Dalle 18:30 di sabato, il palco della Notte Bianca in Piazza Loggia ospiterà le premiazioni.

"La gara va in giro per il mondo – ha sottolineato la sindaca Laura Castelletti - ma riporta questo arricchimento anche a Brescia". Ad anticipare il convoglio delle storiche ci saranno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto Full-Electric della 1000 Miglia Green, mentre in coda troveranno spazio le Supercar e Hypercar iscritte alla 1000 Miglia Experience. Continua il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive col Politecnico di Milano: la macchina con il robo-driver verrà presentata all’inaugurazione del Villaggio e, condotta anche quest’anno da Matteo Marzotto, si prefigge di completare gran parte del tracciato in modalità Guida Autonoma.

Torna anche la 1000 Miglia Charity a sostegno di Ieo-Women’s Cancer Center, con diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia Salemi e Aurora Ramazzotti.

Federica Pacella