Rogge cittadine Deflusso alternato

Nelle tre rogge che attraversano Bergamo - la Serio, la Morlana e la Borgogna - l’acqua sarà fatta defluire a turno. In aprile sono caduti su Bergamo 4,8 millimetri di pioggia, da gennaio 80. Mentre per la stazione meteo dell’Aeronautica di Orio al Serio la media storica sarebbe di 87,4 millimetri solo in aprile e 279 nei primi quattro mesi. "Ne servirebbero 300, oggi abbiamo il 30% dell’acqua necessaria – sottolinea sconsolato Franco Gatti del Consorzio di Bonifica –. Negli invasi alpini ci sono 3 milioni di metri cubi su 50". C’è poi il problema delle coltivazioni: ci sono i cereali autunno-vernini, che si accontentavano della pioggia, ma ora, senza quella, sono in sofferenza. E adesso tocca al mais."C’è chi lo ha seminato e chi sta per farlo, ma ha bisogno di acqua per nascere – dichiara Alberto Brivio di Coldiretti –. Restano fuori i foraggi e i prati per ricavare il primo fieno, quello di maggio". E se continua a non piovere, sarà necessario il piano di emergenzadella prefettura. Nemmeno le reti idriche comunali se la passano molto bene. Nei giorni scorsi Uniacque, la società che gestisce l’erogazione dell’acqua nella Bergamasca, ha fatto salire a 91 i Comuni nei quali i sindaci sono invitati a emettere ordinanze per limitare i consumi di acqua. Michele Andreucci