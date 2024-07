Rissa furiosa fuori dalla discoteca. Cinque ragazzi feriti a coltellate

LONATO DEL GARDA (Brescia)

Botte da orbi e coltellate la notte tra sabato e domenica all’esterno di un locale gettonato dalla movida gardesana. Cinque giovani sono finiti in pronto soccorso con ferite da arma da taglio. Nessuno per fortuna rischia la vita - solo uno è in condizioni più serie, ma le lesioni non hanno intaccato organi vitali -, mentre da parte dei carabinieri è già scattata la caccia all’uomo, per risalire agli autori dell’aggressione. La violenza è scattata intorno alle quattro nel parcheggio della discoteca Biblò di Lonato, in via Monico, per ragioni da chiarire. I contorni della vicenda infatti sono ancora tutti da ricostruire.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda, arrivati subito sul posto, un gruppo di ragazzi - senegalesi, magrebini e sinti - avrebbe iniziato a litigare ancora nelle ore precedenti. In particolare i toni si sarebbero alzati tra senegalesi e nordafricani, tanto che poco prima della rissa pare che i secondi siano stati allontanati dal locale. Comunque sia, quel che è certo che una volta fuor nel parcheggio dalle botte si è passati alle coltellate. Sembra che i primi ad estrarre i coltelli siano stati gli africani, che poi dopo avere sferrato colpi a destra e a manca si sono dileguati nell’oscurità. A rimanere feriti sono stati tre senegalesi tra i venti e i ventitré anni e due sinti più o meno coetanei, che si sono ritrovati coinvolti nella baraonda. Gli ultimi due hanno pure cercato di scappare in macchina ma sarebbero stati raggiunti dagli aggressori e feriti al torace. Sono comunque riusciti a raggiungere in autonomia il prontosoccorso dell’ospedale di Desenzano, dove sono stati medicati.

Nel frattempo la centrale di Prima emergenza Areu ha inviato in via Monico a Lonato due ambulanze e un’automedica, e i sanitari hanno provveduto a soccorrere e ad accompagnare in ospedale altri tre ragazzi. Solo per uno l’intervento è stato in codice rosso - ma per l’appunto nemmeno lui risulta in pericolo di vita - mentre per gli amici tutto si è risolto in ferite superficiali e un viaggio verso l’ospedale di Desenzano in codice giallo. I carabinieri intanto sono al lavoro per identificare gli autori della violenza e i partecipanti alla rissa, per definire ruoli e responsabilità.