Rissa e coltellate: un ferito a terra. È caccia all’uomo

LENO (Brescia)

Tragedia sfiorata a Leno, in Bassa Bresciana: il terzo fatto di sangue dall’inizio dell’anno. Nella notte tra sabato e domenica è stato accoltellato un indiano. E venerdì è stato un cittadino italiano di origini egiziane a prendersi un fendente. A Leno l’aggressione è avvenuta nel parcheggio di un supermercato, poco dopo mezzanotte. Nell’area di sosta aperta al pubblico c’erano diversi stranieri: doveva essere un sabato sera di festa. A un certo punto alcuni di loro hanno iniziato a discutere sempre più animatamente. Dalle parole, in poco tempo, uno dei contendenti è passato ai fatti. È stato visto estrarre un coltellino e scagliarsi contro un connazionale, che è stato colpito agli arti. Il ferito, 26 anni, ha subìto lesioni profonde ma non tali da metterlo in pericolo di vita. Qualcuno ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che ha inviato un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Manerbio. Nel frattempo l’aggressore si è dato alla fuga. Grazie alle testimonianze raccolte, i militari sono risaliti alla sua identità – si tratta di un indiano – e ora lo cercano.

Sta meglio e la sua prognosi è stata sciolta, invece, l’uomo di origini egiziane ferito da un suo connazionale a Brescia, nel condominio dove entrambi abitano nella zona di via Lamarmora e dove hanno cominciato a discutere. La polizia ha arrestato l’aggressore in flagranza di reato, ancora con il coltello insanguinato in mano. La vittima è stata portata agli Spedali Civili e sottoposto a una operazione chirurgica, che gli ha salvato la vita. È stato dichiarato fuori pericolo dai medici che lo hanno in cura, mentre il vicino di casa si trova ora in carcere.

Mi.Pr.