"Rialzo dei tassi e inflazione a Milano: mesi difficili"

"La Lombardia si conferma una delle regioni più puntuali ma, in linea con il trend negativo evidenziato a livello nazionale, nell’ultimo trimestre ha registrato un leggero aumento dei ritardi gravi dovuto all’attuale situazione macroeconomica".

Marco Preti è amministratore delegato di Cribis. Cosa dobbiamo attenderci a breve termine?

"Ci aspettiamo che l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse, la conseguente crisi dei consumi e l’erosione delle marginalità possano portare nei prossimi mesi ulteriori tensioni sui flussi di cassa, con conseguente rischio di aumento dei ritardi nei pagamenti"

Sondrio, Bergamo e Brescia si confermano le più virtuose di essere più virtuose, mentre altre come Pavia faticano di più. Quali sono le ragioni di questo divario?

"Il motivo principale che rende queste tre provincie così virtuose è da riscontrare nelle caratteristiche del loro tessuto economico locale, fortemente manifatturiero con filiere importanti diffuse nel territorio, e tradizionalmente contraddistinte da una forte attenzione alla puntualità dei pagamenti"

Quali sono i settori più puntuali e dove invece si ritarda di più?

"In termini assoluti i settori con i maggiori ritardi sono il commercio al dettaglio, la ristorazione e i servizi alla persona, i quali sono legati da un’elevata volatilità degli operatori che rimangono sul mercato anche solo per pochi anni. È importante sottolineare che, però, nell’ultimo trimestre si è assistito a un aumento generalizzato dei ritardi, in particolare nel settore costruzioni a causa dell’aumento dei tassi di interesse".

