Restituito il cucciolo di alpaca rapito a Prevalle: sta male. Giallo sui sequestratori

Il cucciolo di Alpaca Capitan America

Prevalle (Brescia), 24 marzo 2023 – Dopo due giorni, Capitan America è tornato a casa. Il cucciolo di alpaca rapito dall’azienda agricola La Fattoria di Marta, a Prevalle, nel Bresciano, è stato ritrovato ieri notte dentro il recinto. Ma le sue condizioni di salute sono estremamente precarie, tanto che si è persino temuto per la sua sopravvivenza. Se misteriose sono le circostanze in cui l’animale è stato sottratto dalla fattoria, altrettanto oscure sono le ragioni e le modalità con cui è stato restituito ai legittimi proprietari che hanno lanciato ripetuti appelli per riavere il loro piccolo supereroe. E proprio il clamore della scomparsa e la mobilitazione scattata da subito sui social potrebbero aver contribuito a far tornare i “sequestratori” sui loro passi. L'ipotesi più plausibile è che i ladri siano stati spiazzati dal clamore suscitato dalla sottrazione e questo abbia suggerito loro di restituire l'animale. Intanto la gioia di ritrovare Capitan America è stata offuscata dalle precarie condizioni in cui si trova il cucciolo di alpaca. Tanto che si è reso necessario l’immediato intervento della veterinaria, come si legge in un post sulla pagina dell’agriturismo La Fattoria di Marta. "Capitan America ieri sera tra le 19.30 e le 20.30 è stato rimesso...