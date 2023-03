Prevalle, rubato un cucciolo di alpaca. I padroni disperati: “Da solo può morire”

Uno dei piccoli alpaca della Fattoria di Marta

Cercasi Capitan America disperatamente. Non parliamo del supereroe Marvel, protagonista di fortunate pellicole al cinema, ma di un cucciolo di alpaca misteriosamente sparito – forse rubato – in un’azienda agricola di Prevalle.

La segnalazione

L’allarme è stato lanciato da Marta, titolare dell’attività, sui social. Il piccolo è uno dei 17 esemplari che vivono nella fattoria. Ha meno di cinque mesi: senza assistenza 24 ore su 24 rischia di non sopravvivere. Come tutti gli animali da branco, infatti, è sempre in cerca della compagnia dei simili. Da solo può arrivare a lasciarsi morire.

La sparizione

Capitan America manca da domenica scorsa, il 19 marzo. La titolare dell’allevamento è convinto che sia stato rubato, per motivi al momento sconosciuti. Gli ignoti avrebbero agito fra le 11 e le 17: a quell’ora Capitan America era al pascolo, in un recinto insieme agli altri alpaca. I responsabili dell’azienda agricola erano assenti, perché impegnati in un evento. Al loro ritorno Capitan America non c’era più.

Ricerche infruttuose

Scattato l’allarme, si è mossa una piccola task-force alla ricerca dell’animale. Le operazioni sono durate una notte intera: di Capitan America nessuna traccia. I titolari dell’azienda agricola hanno sporto denuncia a carabinieri e polizia locale. Possibile il ricorso alle immagini della video sorveglianza per cercare indizi sugli autori del furto. Dai proprietari dell’allevamento arriva un appello: “Siamo pronti a offrire una ricompensa a chi ha informazioni da darci sulla sorte del nostro cucciolo”, il cui valore è di circa 4.500 euro. Il quadrupede, per altro, è dotato di chip ed è difficilmente rivendibile.