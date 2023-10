Remedello Sopra, agricoltore muore schiacciato da una balla di fieno: la figlia scopre la tragedia

Remedello Sopra (Brescia), 1 ottobre 2023 – E’ morto schiacciato da una balla di fieno. La vittima dell’ennesimo infortunio sul lavoro, capitato nel pomeriggio di sabato scorso a Remedello, è l’agricoltore Claudio Treccani, 64 anni.

Titolare di un’azienda agricola in via Del Chiese, l’uomo è stato trovato privo di vita proprio nella sua cascina da una delle tre figlie, allarmata perché da ore il padre non rispondeva al telefono.

La dinamica precisa dell'incidente è ora al vaglio dei tecnici di Ats e dei carabinieri della compagnia di Verolanuova. Quel che è certo è che Treccani è stato scoperto senza vita sotto un pesante ‘cerchio’ di biada sul retro dell’azienda, nell’area che utilizzava come deposito.

L’ipotesi è che una sua manovra sbagliata mentre spostava il carico possa aver determinato il crollo, ma non è nemmeno escluso che il sessantacinquenne sia stato travolto per colpa di un cedimento strutturale. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far nulla: l’agricoltore era già morto.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 ottobre nella chiesa di Remedello Sopra.