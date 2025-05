Record Brescia: "Calano i flussi in Pakistan"

Il calo di Brescia? A pesare è la riduzione delle riserve inviate soprattutto dai migranti asiatici, in particolare dal Pakistan. Lo spiega Enrico Di Pasquale (nella foto), ricercatore della Fondazione Leone Moressa, che sottolinea come Brescia, insieme alla Lombardia, resti comunque uno dei territori in cui le rimesse raggiungono i volumi più consistenti. "Brescia è tra le prime dieci province d’Italia – sottolinea –. C’è stato un calo di un terzo delle rimesse della comunità pakistana, che è molto consistente in questo territorio, e questo ha determinato un calo generalizzato delle rimesse. Per ora è presto per dire se si tratti di una tendenza o se sono oscillazioni fisiologiche. Comunque, un trend da monitorare". La riduzione, in generale, dei flussi economici verso i Paesi d’origine dei migranti non ha una lettura univoca. "Ogni comunità ha determinate dinamiche – specifica Di Pasquale –. Quelle storicamente più radicate, come Albania, Romania, Marocco, stanno risentendo di una maggiore integrazione nel Paese di residenza, ma non vale per altre nazionalità". F.P.