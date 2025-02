Ramour del Fontamar Consort al Teatro Grande di Brescia

Un inno alla poesia, alla luminosità, all’energia che ispira la ricca storia musicale delle canzoni d’amore scritte da Jean Fontamar per la voce della compagna Laurianne Langevin. Al Teatro Grandi Brescia, il 5 febbraio arriva la prima assoluta del progetto musicale Ramour del Fontamar Consort, tra i più interessanti progetti musicali della scena contemporanea. Il teatro bresciano ospita la presentazione live dell’omonimo album, Ramour, pubblicato il 24 gennaio scorso per l’etichetta Tuk Music. I due artisti francesi, già noti al pubblico bresciano, hanno dato forma al loro lavoro a stretto contatto con musicisti di spicco della scena jazz italiana: il contrabbasso di Marco Bardoscia, la chitarra baritono di Valerio Daniele, le percussioni di Vito De Lorenzi e il sassofono di Roberto Gagliardi. La serata vedrà inoltre la prestigiosa partecipazione di Paolo Fresu, trombettista, compositore, flicornista italiano che ha all’attivo numerose collaborazioni in ambito sinfonico e jazzistico, come quella con la Grande Orchestra Italiana, l’Orchestra nazionale di Jazz francese (ONJ), l’Orchestra della radio tedesca di Amburgo (NDR), l’Orchestra sinfonica della Rai, l’Orchestra dell’Arena di Verona e I Virtuosi Italiani. In questa occasione il Maestro Fresu è coinvolto anche in qualità di produttore musicale del disco che dà il nome al concerto.

Federica Pacella