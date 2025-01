Ragazzino racconta: "elementi di criticità". Il parroco se ne va

Il parroco di San Paolo Bresciano si è dimesso per "elementi di criticità" nella sua permanenza nel piccolo centro della bassa pianura. Lo ha comunicato nelle scorse ore la Curia Diocesana di Brescia. Sullo sfondo una vicenda tutta da definire e che potrà essere chiarita solo in presenza di una denuncia da parte della famiglia di un minore che avrebbe ricevuto attenzioni non consone. Il ragazzino si sarebbe confidato con un’educatrice che ne ha parlato a sua volta con un catechista che, con altre due persone, ha discusso del fatto direttamente con il parroco, che ha lasciato San Paolo Bresciano a tutela anche del minore. Il vescovo ha scritto una lettera alla comunità. Non si esclude che nelle prossime ore la famiglia del ragazzino decida di presentare la propria denuncia.

Mi.Pr.