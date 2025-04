"Questi sacrifici non siano inutili"

"Queste morti non siano inutili". Un appello accorato quello di Maruska Ambrosini (nella foto), mamma di Mirko Serpelloni, 27 anni, bresciano che, nel 2023, ha perso la vita mentre era al lavoro. In occasione della Giornata internazionale dedicata alle vittime del lavoro, Ambrosini ha promosso un presidio davanti alla Prefettura, a cui hanno partecipato anche famigliari di altre vittime, come quelli di Davide Zini, morto a 34 anni nel 2012, lasciando la moglie e due figli piccoli. "Dietro i numeri ci sono persone, famiglie", ricorda lo zio Mauro. Nel caso di Mirko, due mesi fa il datore di lavoro è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi. Ora si attende l’eventuale ricorso. "Avrebbe dovuto versare un risarcimento immediato, ma ad oggi non si è avuto nulla – spiega Ambrosini –. Non è una questione economica, ma questo silenzio è un peso ulteriore".