Prove d’allungo . Brescia sfida Derthona

Sarà la capolista Germani Brescia a inaugurare la ventiseiesima giornata di LBA. Avversaria, alle ore 20.30 al PalaLeonessa, una lanciata Derthona, che si gioca le ultime carte di accesso ai playoff. Sono 6 i precedenti tra le società giocati fino ad ora, quattro dei quali conquistati dalla squadra del Cidneo. Brescia e Tortona si sono incrociate anche nella semifinale di Frecciarossa Supercoppa giocata a inizio stagione e finita con la vittoria dei biancoblu (86-63). Alessandro Magro è avanti per 2-1 nei precedenti contro Walter De Raffaele. Fari sul grande ex Semaj Christon, mentre è ancora out Michael Cobbins. Dovrebbe essere nei 12 invece Kenny Gabriel.

Una grande occasione per allungare in classifica, visto che domani si affronteranno Reyer Venezia e Virtus Bologna. Per Brescia è l’occasione per inseguire un primo posto alla fine della stagione regolare senza precedenti, e avvicinare la vittoria numero 20 in campionato, un altro dato che sarebbe storico. Ma con Derthona servirà una grande prestazione soprattutto a livello fisico, il vero punto di forza di Brescia nel confronto con piemontesi, partiti ad inizio stagione per un campionato di vertice, ma poi incappati in una lunga crisi di risultati prima dell’avvicendamento tra Marco Ramondino e Walter De Raffaele in panchina.