Pride di Brescia, un serpentone arcobaleno per le vie del centro

Brescia – Colorato, allegro, impegnato. Così il fiume color arcobaleno che ha attraversato il centro di Brescia per il Pride edizione 2023. In ottomila sono partiti da piazza Vittoria questo pomeriggio alle 16 e hanno sfilato per le vie della città per rivendicare diritti civili per tutti. La conclusione poi nella stessa piazza Vittoria, con gli interventi delle associazioni LGBTQIAPK che hanno promosso l’evento.

Tra i partecipanti anche la sindaca Laura Castelletti (il Comune ha dato il patrocinio, mentre la Provincia l’ha negato) con una maglia a tema e insieme ad altri sindaci del territorio.