Brescia, 31 luglio 2020 - I carabinieri Forestali di Vobarno hanno sequestrato un terreno di oltre quattromila metri quadrati in località “Pregastine” del Comune di Preseglie, nel Bresciano. L’area, a carico della quale era in corso una procedura esecutiva di pignoramento da parte del Tribunale di Brescia, era stata infatti abusivamente occupata da parte da un uomo, un pregiudicato – titolare di un’azienda dedita alla compravendita di veicoli sita nel Comune di Collebeato – il quale vi svolgeva un’attività di autodemolizione non autorizzata.

I militari hanno infatti rinvenuto sul posto svariati veicoli fuori uso in evidente stato di abbandono nonché carcasse di autovetture e numerosi cumuli di rifiuti pericolosi derivanti dall’attività illecita di autodemolizione quali motori, parti di carrozzeria ed altre componenti meccaniche, il tutto depositato nella totale inosservanza delle norme poste a tutela dell’ambiente. Inoltre erano presenti più di cento autovetture che sono state poste sotto sequestro, in attesa di compiere ulteriori accertamenti, in quanto l'uomo non è stato in grado di chiarire a che titolo le detenesse né i motivi per cui le aveva depositate in tal luogo, posto che molti veicoli risultavano di proprietà di terzi e gravati da provvedimenti di fermo o di sequestro amministrativo.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vobarno hanno pertanto provveduto a denunciare l'uomo, contestandogli anche la commissione di reati in materia

urbanistico-edilizia in quanto sul terreno in questione è stata rilevata anche la presenza di fabbricati realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica.