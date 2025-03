Prende il via il minitour di Tori Sparks

BRESCIAParte da Brescia il minitour di Tori Sparks (foto), cantautrice americana che il prossimo 8 aprile porterà sul palco del capoluogo una performance intima e coinvolgente, chitarra e voce, capace di emozionare e affascinare. Nata a Chicago, cresciuta artisticamente a Nashville e adottata da Barcellona, il suo stile è un mix di blues e folk americano, arricchito dalle sonorità del flamenco spagnolo. Una fusione esplosiva che l’ha resa una delle voci più originali e riconosciute del panorama internazionale. La sua carriera l’ha portata a esibirsi in ben 24 paesi, calcando palchi prestigiosi e collaborando con artisti del calibro di Joe Satriani, Eels, Gilberto Gil e Las Migas. L’artista interpreta la perfetta fusione tra blues e flamenco grazie ad una forte presenza scenica ed una formidabile padronanza della chitarra. La stampa di settore ha elogiato la sua capacità di reinventarsi continuamente, il suo carisma e il suo talento nel coinvolgere il pubblico. Il magazine Popular1 l’ha inserita tra le cinque voci femminili più importanti in Spagna; a sua voce è stata scelta per colonne sonore di serie TV di successo come Criminal Minds, Félix e Sky Rojo. I suoi spettacoli sono una miscela perfetta di intensità emotiva e ironia, un viaggio musicale tra le radici della musica d’autore e le influenze moderne. Ogni concerto è unico, un’esperienza che va oltre la semplice esibizione dal vivo. A Brescia si esibirà l’8 aprile al Ciro Sound Live, per poi toccare Vicenza, Treviso, Siena e Crema (12 aprile).Il tour verrà ulteriormente arricchito dalle performance live a Brescia e Crema della cantautrice art-rock Srea, reduce dalla pubblicazione del suo primo disco "Gold and Mess" per Vrec Music Label.

Federica Pacella