Prende a pugni il medico per rubare il metadone

Ha cercato di rubare una confezione di metadone al Sert di Menaggio, colpendo con un pugno il medico che ha cercato di impedirglielo. Mattia Formoso, 28 anni di Como ma domiciliato in Val Rezzo, è stato arrestato poco dopo, dai carabinieri del Radiomobile di Menaggio, intervenuti su richiesta del personale sanitario. L’aggressione è avvenuta ieri mattina alle 8.30 negli ambulatori di via Cipressi, dove Formoso si è presentato con l’intenzione di accaparrarsi una dose di metadone: dopo aver messo le mani sulla confezione, per riuscire a fuggire, ha colpito con un pugno il medico responsabile del servizio. Ma i carabinieri sono arrivati subito, in tempo per arrestarlo in flagranza di reato, con le accuse di tentata rapina impropria, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e interruzione di pubblico servizio, per il trambusto causato al Sert. Sono stati inoltre ascoltati alcuni testimoni, che hanno confermato quanto accaduto. Trattenuto n camera di sicurezza, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Formoso verrà processato questa mattina. Nel frattempo il medico, che ha sporto denuncia, è stato refertato, e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Pa.Pi.