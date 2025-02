Premio Fair Play al paralimpico Bicelli

Campione nella vita, oltre che nello sport: a Federico Bicelli, il premio Fair Play. A conferirlo è il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, che ha individuato nel campione bresciano paralimpico di nuoto un esempio positivo. "Il premio – spiega Roberta Morelli, delegata provinciale del Comitato nazionale italiano Fair Play – è stato riconsociuto non solo per l’aspetto puramente tecnico di Bicelli, ma per il suo tratto caratteriale, che si contraddistingue in ogni occasione, sportiva e non: gentilezza, correttezza, educazione, rispetto per tutti, lealtà. Bicelli è inoltre ambasciatore dello sport dell’Unione veterani sportivi e in questo aderisce perfettamente alla Carta del Fair Play, del comitato nazionale". La cerimonia di consegna si terrà il 21 febbraio alle 18 presso la sede di Aab, Associazione artisti bresciani, in Vicolo delle Stelle 4, a Brescia.

Durante la serata, interverrà l’atleta paralimpico. Affetto da una lesione del midollo spinale, spina bifida, Bicelli si è avvicinato al nuoto fin dalla tenera età; alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 ha conquistato la medaglia d’oro nella prova dei 400 metri stile libero S7 e quella di bronzo nei 100 metri dorso. Alla premiazione saranno presenti il direttore di AA, Dino Santina, Roberta Morelli, Paola Rosati (presidente Unione veterani sportivi) e Sandra Morelli, presidente dell’associazione Arnaldo da Brescia. Un’occasione per ribadire quanto lo sport possa veicolare messaggi positivi che vanno oltre il risultato delle competizioni.

F.P.