Precipita dalla falesia: grave scalatore ventenne

Scivola nel vuoto da un’altezza di quindici metri. Drammatico incidente ieri all’ora di pranzo sul monte Maddalena in città. Un ventiduenne di Castegnato era impegnato in un’arrampicata sulla falesia Molinari nella frazione Caionvico, una palestra molto frequentata dai freeclimbers, quando per ragioni in corso di accertamento ha perso l’appiglio ed è precipitato.

Il giovane scalatore era in compagnia di un amico. In base alle prime, sommarie informazioni, l’imbragatura di corda che lo reggeva avrebbe ceduto, ma l’ipotesi non è ancora stata confermata dai carabinieri. Per ricostruire con precisione che cosa è andato storto serviranno accertamenti. Quel che è certo è che l’impatto con il suolo è stato tremendo, tale da procurargli traumi a cranio e torace. A trovarlo esanime a terra sono stati altri scalatori che hanno dato l’allarme. Con l’elisoccorso è stato trasportato zo all’ospedale Civile. Le sue condizioni sono critiche. B.Ras.