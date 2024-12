Precipita da carroponte, operaio di 49 anni in ospedale

Infortunio in un’azienda di Isorella ieri mattina poco dopo le 9. A comunicarlo è stata Areu, che ha segnalatoo che un operaio di 49 anni, per motivi ancora da chiarire, è caduto da un carroponte, da un’altezza di sei metri. Stava eseguendo alcune opere di manutenzione. L’azienda produce macchine agricole e in particolare trasportatori a coclea, cisterne carrellate, cassoni pesatori e silos per cemento. Quando è accaduto l’incidente sul lavoro, solo l’ultimo dell’ordine di tempo nel Bresciano da inizio anni, la reazione da parte di chi ha assistito ai fatti non è mancata, anche grazie ai corsi sulla sicurezza che i dipendenti di ogni azienda devono seguire per legge.

I suoi colleghi sul luogo del ferimento hanno chiesto immediatamente aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno mandato sul posto i soccorritori del 118, con ambulanza e eliambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nel frattempo hanno assistito il collega, che ha riportato diversi traumi ed è rimasto a terra in attesa dei soccorsi. Quando sono arrivati i volontari del 118, i medici e gli infermieri, l’infortunato, residente a Isorella, è stato stabilizzato. Subito dopo il lavoratore è stato condotto in volo agli Spedali Civili di Brescia. “Rosso” il codice di ricovero attribuito, anche tenendo in considerazione del volo. I medici ieri si sono riservati la prognosi e non si sono sbilanciati sulle condizioni del lavoratore.

