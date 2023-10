"Potenziamento linea Monza-Chiasso: trasporto merci su Como al palo"

Rischia di diventare un caso politico il potenziamento della linea ferroviaria Monza-Chiasso, pensato per aumentare il trasporto merci, finora rimasto solo sulla carta. A denunciarlo la parlamentare Chiara Braga (foto) che insieme ai colleghi Andrea Casu, Toni Ricciardi e Silvia Roggiani ha presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Mentre la Svizzera ha deciso di puntare sul trasporto su ferro investendo oltre 26 miliardi per l’apertura del tunnel di base del San Gottardo e di quello del Monte Ceneri, portando così il traffico merci su rotaie al 72% del totale dei flussi -dice ga la parlamentare Pd - l’Italia nonostante le rassicurazioni, prive di concretezza, pronunciate dal ministro Salvini sembra rimanere ferma al palo. Lo dimostra il fatto che nella passata legge di Bilancio il Governo Meloni ha stanziato fondi solo per la progettazione del potenziamento della linea Monza-Chiasso, mentre nulla è stato previsto per gli interventi concreti". Ro.Can.