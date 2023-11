Pontevico, schianto auto-furgone sul raccordo per l'A21: grave un 50enne

Pontevico (Brescia), 11 novembre - Grave frontale nel pomeriggio di sabato 11 novembre nel territorio di Pontevico. Un furgone e un'auto -una Volkswagen - sono entrati in rotta di collisione e il conducente del primo mezzo, un cinquantenne, è finito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente si è verificato una manciata di minuti prima delle 15,30 sul raccordo per l'autostrada A21, in prossimità di una curva, su un cavalcavia. Stando dai primi accertamenti il furgone stava uscendo dall’autostrada mentre la macchina procedeva in direzione di marcia opposta.

Per l'impatto, le cui ragioni sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Verolanuova sul posto per i rilievi del caso, l'uomo che era volante del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che poi lo hanno affidato ai soccorritori i quali lo hanno condotto in volo, sull'elicottero del 118 di Brescia, all'ospedale di Bergamo.