Polizia Locale, denunce e sequestri. Il sindaco: investiamo in sicurezza ma non possiamo sostituire lo Stato

"Il Comune investe in sicurezza, mentre i governi nazionale e regionale tagliano i fondi". Una presa di posizione forte, che è anche una risposta ai continui attacchi dell’opposizione alla giunta sul tema sicurezza, quello della sindaca Laura Castelletti, che ha presentato con l’assessore Valter Muchetti e al comandante Marco Baffa, il report delle attività 2024 della Polizia Locale. Da aprile arriveranno 20 nuovi agenti e 4 commissari; 23 i milioni a bilancio nel 2025 rispetto ai 20 del 2023, da parte del Comune. "Serve una riforma – sottolinea Castelletti –. Deve essere affrontato il tema della costruzione di un profilo adatto alle esigenze, se la ‘Locale’ deve intervenire dove non arriva lo Stato a garantire sicurezza". Tra i dati più rilevanti, nel 2024 sono state 1.232 le persone denunciate a piede libero (1221 nel 2023) e 80 gli arresti (come nel 2023), 52 dei quali per reati collegati allo spaccio di stupefacenti (49 nel 2023).

Fra le persone denunciate a piede libero, 44 sono minori (68 nel 2023). Emblematico di un clima di tensione e aggressività è il numero di armi sequestrate, 73 fra armi bianche, tirapugni, armi da fuoco, contro le 18 del 2023. Le sanzioni per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana sono state 883 (899 nel 2023). Per quanto riguarda la Polizia stradale, nel 2024 sono state contestate 206.536 infrazioni (212.251 nel 2023), di cui 107277 per divieto di sosta. Quadruplicate le sanzioni per mancato rinnovo delle revisioni: "segno di difficoltà economiche dei cittadini", ha commentato Baffa. "C’è attenzione al territorio – ha sottolineato Muchetti –, gli 80 arresti lo dimostrano". "Attendiamo, però, risposte dal Ministero dell’Interno", ha concluso Luca Pomarici, presidente commissione Sicurezza.

Federica Pacella