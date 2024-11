Polidoro con la lente della scienza

Appuntamento con la scienza in teatro. Questa mattina il palcoscenico del Teatro Grande ospita Massimo Polidoro con “Indagare misteri con la lente della scienza“. Il mistero è l’esperienza più bella che possiamo fare, diceva Albert Einstein, culla dell’arte e della scienza. E la scienza affronta l’ignoto per aiutarci a scoprire ciò che ancora non conosciamo. Tra fenomeni inspiegati e classici del mistero, la conferenza di Polidoro farà da panoramica per scoprire perché la scienza, nonostante i suoi limiti, è quanto di più prezioso l’uomo sia riuscito a inventare.

Spesso si crede alla magia, ai fenomeni paranormali o alle notizie più improbabili perché, in qualche modo, i nostri sensi e il modo in cui funziona la nostra mente ci hanno spinto a credere all’incredibile. Crediamo, insomma, quello che vedono i nostri occhi, che sentono le nostre orecchie o che ci sembra a una prima impressione, dimenticando, però, che talvolta possiamo tutti cadere in errore. Gli studenti che parteciperanno all’appuntamento verranno accompagnati in un viaggio tra paradossi percettivi e trabocchetti cognitivi che farà toccare con mano come la nostra mente può trarci in inganno e farci credere a fenomeni inesistenti. Ma l’incontro farà anche riflettere su quanto ragionare da scienziati sia forse la carta vincente per non lasciarsi ingannare.

Scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, Massimo Polidoro è noto per le sue indagini scientifiche su bufale e presunti misteri che racconta sulla carta, in tivù, sui social e da qualche tempo anche a teatro. Fondatore con Elena Bottaro di Think About Science nel 2023, una realtà impegnata a ideare, realizzare e promuovere i progetti più diversi legati alla diffusione del pensiero scientifico, Polidoro è stato co-autore del libro “La meraviglia del tutto“, volume postumo di Piero Angela.

Federica Pacella