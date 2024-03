Pisogne, motociclista di 28 anni finisce giù da una scarpata e vola per 10 metri: è grave

Un motociclista di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in una scarpata nei pressa della località Sonvico Inferiore del comune di Pisogne, in provincia di Brescia. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 15.30. Secondo quanto ricostruito dalle fonti locali, il giovane era in sella ad un motorino quando ha perso il controllo del mezzo, è finito contro un ostacolo ed è caduto nel dirupo sottostante per un altezza di circa dieci metri. Non è chiaro, al momento, perché sia finito fuori strada. Sul posto è intervenuta per prima un’ambulanza da Santa Maria Assunta di Pisogne. Il personale sanitario ha stabilizzato il ventottenne e lo ha trasportato alla piazzola dove l’elisoccorso lo ha caricato e portato in pronto soccorso. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.