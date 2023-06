Paura a Borgo San Giacomo, due italiani inseguono un gruppo di indiani e li accoltellano in mezzo alla strada

Borgo San Giacomo (Brescia) – Serata di paura all’oratorio e tra le strade di Borgo San Giacomo: piccolo paese della bassa bresciana, immerso tra i campi, dove una banale discussione si è trasformata in un fatto di sangue. I contendenti erano da una parte due italiani (gli aggressori) e dall’altra un gruppo di giovani indiani, che lavorano nelle stalle e nei campi della zona.

I motivi all’origine della lite paiono essere banali. A un certo punto i due italiani si sono allontanati, per poi tornare armati di coltelli. Gli indiani si sono così riparati in oratorio, dove le persone presenti hanno fatto loro scudo e cacciato i due concittadini.

Purtroppo una volta usciti gli indiani sono tornati nel mirino degli italiani. Due di loro sono stati inseguiti per le strade del paese e feriti con le armi bianche, per fortuna non in modo grave. Sono stati portati in ospedale. Indagano i carabinieri