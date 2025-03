Carica esplosiva scoppia prima del tempo: operaio ferito alla mano al Passo del Tonale

Passo del Tonale (Brescia), 19 marzo 2025 – Paura al Passo del Tonale nel pomeriggio di oggi mercoledì 19 marzo attorno alle 17, quando si è verificata una violenta esplosione che ha ferito un lavoratore. L’uomo si trovava vicino alla vecchia stazione di partenza della funivia e stava maneggiando una carica esplosiva che sarebbe servita per rimuovere la massa nevosa ed evitare, quindi, il rischio slavine.

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto. Per cause ancora da chiarire da parte di artificieri e tecnici specializzati, difatti, la deflagrazione è avvenuta prima del tempo. Il lavoratore, un uomo di 51 anni, si è ferito alla mano. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. La centrale operativa del numero unico 112 di Brescia ha mandato sul posto l’eliambulanza di Sondrio e un’ambulanza da Ponte di Legno. L’operaio è stato trasportato in volo agli Spedali Civili. Ha una mano ferita gravemente.